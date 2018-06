A fost pus la punct de presedintele Frantei. I s-a intamplat unui adolescent care l-a tutuit pe Emmanuel Macron, in timpul unei ceremonii. Ce a facut liderul francez - VIDEO

"Cum merge, Manu?- Nu, nu! Te afli la o ceremonie oficiala, te comporti cum trebuie. Poti face pe imbecilul, dar azi se canta Marseilleza si Cantecul Partizanilor. Imi spui domnule presedinte al Republicii sau domnule. De acord?- Da, domnule presedinte."

Seful statului francez tocmai strangea mainile unor liceeni, la finalul comemorarii dedicate implinirii a 78 de ani de la apelul la rezistenta lansat de Charles de Gaulle, in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

Adolescentul insa a intonat primele cuvinte ale imnului international socialist, inainte de a i se adresa presedintelui cu apelativul familiar folosit de simpatziantii lui in campania electorala. Acest lucru nu a fost pe placul lui Macron. Dupa ce i-a dat in obraz, presedintele Frantei, i-a mai dat un sfat tanarului si la batut usor cu bratul pe umar.

"- Vezi, asa e bine. Si sa faci lucrurile in ordine. Cand vei dori sa faci revolutie, mai intai ia-ti o diploma si intretine-te singur, in regula? Acum mergi si da lectii altora."

Presedintele si-a continuat apoi baia de multime intr-o atmosfera destinsa. Aceasta nu este prima data cand presedintele francez tine lectii in timpul unei deplasari. In plina campanie electorala, el i-a spus unui muncitor in greva ca cea mai buna modalitate de a plati un costum este sa muncesti.