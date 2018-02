A fost sarbatoare mare in China. Asiaticii au marcat, prin sunete de clopot, rugaciuni in templu si focuri de artificii - trecerea in noul an, cel al Cainelui - VIDEO

Anul Cainelui a fost intampinat la Beijing cu traditionalele batai de clopot. La Hong Kong, in schimb, oamenii au stat la cozi uriase in fata templelor. Traditia spune ca cei care aprind betisoare parfumate si se roaga vor avea parte de un an imbelsugat. Acelasi lucru l-au facut si locuitorii din Taipei.

”Un an nou fericit tuturor. Doresc pace si prosperitate pentru tara noastra.”

”Eu vreau sa fie pace in familia mea si ca toate lucrurile sa mearga bine.”

Anul nou trebuie sa fie intampinat cu zgomot si artificii, intrucat acestea alunga spiritele rele, cred oamenii. Multi au sarbatorit in familie si au urmarit spectacolul grandios organizat de televiziunea de stat, la care au participat mii de cantareti, dansatori, actori si acrobati.

Si chinezii care muncesc in strainatate au avut parte de o sarbatoare frumoasa. La New York, unde se afla o importanta comunitate de chinezi, cerul a fost luminat de un spectaculos show cu focuri de artificii.

Petrecerile care marcheaza intrarea in noul an vor dura doua saptamani in China si se vor incheia cu Festivalul Lampioanelor, cunoscut deja in toata lumea.