A fost sarbatoare mare la New York de Ziua Recunostintei. Oamenii s-au infofolit bine si au iesit pe strazile din Manhattan ca sa se bucure de parada - VIDEO

Erau minus 6 grade Celsius cand uriasele baloane s-au ridicat spre cer – semn ca parada a inceput. Multi dintre spectatori au venit de la sute de kilometri distanta pentru a urmari defilarile colorate.

”E frig. E prima data cand venim si e grozav. In ciuda frigului.”

”Ne-am imbracat bine. Am sase straturi pe mine, cinci pe sub asta si mi-am pus si ghetele de zapada.”

Gerul si-a mai pierdut parca din forta cand au aparut carele alegorice care l-au purtat pe Mos Craciun. Pustii, mai ales, au fost vrajiti de baloanele imense care infatisau cele mai indragite personaje din desene animate.

Presedintele Donald Trump le-a transmis mesaje de felicitare soldatilor americani aflati in diferite colturi ale lumii, care au sarbatorit departe de familie. Traditional, dupa Ziua Recunostintei, americanii marcheaza Vinerea Neagra, cand in magazine se fac reduceri considerabile. In fiecare an, oamenii formeaza cozi uriase si de multe ori se iau la pumni pentru un anumit produs.