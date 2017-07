Cel mai celebru festival spaniol a inceput astazi la Pamploma. Mii de oameni din toate colturile lumii s-au imbulzit pentru a urmari cursele cu tauri - VIDEO

Odata ce a fost dat semnalul din balconul sediului primariei, multimea adunata in piata a explodat. Traiasca San Fermin, au scandat miile de oameni, imbracati traditional in haine albe, avand in maini batiste rosii. Atmosfera magica a durat minute bune.

Oameni din diferite tari si-au luat bilet spre Spania, pentru a face parte din show-ul cu tauri.

"Nu cred că este sigur aici. Din acest motiv suntem aici."

"Este fantastic. Ne distrăm aici. Trăiască San Fermin!"

Cand a fost anuntat start-ul curselor periculoase, doar cei mai curajosi au iesit pe strazile inguste ale orasului, iar altii au urmarit totul de la distanta.

"A fost amuzant. Este o experienţă de care ai parte doar o dată în viaţă. Nu cred că o voi face vreodată, dar sunt mulţumit."

"Nu credeam că atât de mulţi oameni vor fugi în acelaşi timp. A fost de neuitat."

Festivalul nu a trecut fara incidente. 2 oameni au fost raniti de tauri. An de an, zeci de oameni ajung la spital cu traumatisme, primite la curse.

Chiar si asa, evenimentul atrage tot mai multi turisti. Show-ul cu tauri are loc 9 zile.