A inceput nebunia de Black Friday! Mii de oameni din toata lumea au stat la coada in fata magazine lor pentru a prinde cele mai bune reduceri - VIDEO

Nimeni nu s-a bucurat mai mult de deschiderea magazinelor decat aceasta femeie, care a petrecut afara, intr-un cort, aproape o saptamana.

„Cumparam cadouri pentru copii, pentru familie, cadouri pe care cei mai multi nu si le permit decat daca au reduceri mari. „

Nu este singurul caz, scriu jurnalistii straini. Si altii au vrut sa profite de cele mai bune preturi si au stat sub usa magazinelor. Iar febra reducerilor s-a extins si pe alte continente. A fost haos in centrele comerciale din Europa si Africa de Sud, unde oamenii s-au calcat in picioare ca sa puna mana pe produse.

Cumparatorii si-au umplut cosurile pana la refuz. Au luat tot ce au vazut, de la produse alimentare pana la televizoare si electrocasnice. Si, nici de aceasta data, nu s-a trecut fara incidente.

S-au luat la bataie si femei. Cateva cazuri de acest fel au fost filmate la stand-urile cu produse cosmetice. Expertii se asteapta la vanzari record in acest an. Mai exact, la o crestere de 5 la suta fata de 2017. Hainele, bijuteriile si aparatele electrocasnice isi pastreaza statutul de...“vedete“.