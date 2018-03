A inceput numaratoarea inversa la Hollywood, unde urmeaza sa fie decernate premiile Oscar. Pelicula cu cele mai multe nominalizari - VIDEO

Cu 13 nominalizari, pelicula “The Shape of Water” conduce detasat in clasamentul favoritelor, la Oscar. Filmul spune povestea unei femei mute care se indragosteste de o vietate marina cu aspect uman, creata in laborator. Un alt mare favorit, cu 8 nominalizari la Oscar, este pelicula “Dunkirk”.

Nu este exclus insa ca o alta productie sa castige la aceasta categorie.

Rebecca FORD, JURNALIST: ”Teoria mea este ca “Get Out” este al doilea favorit al anului.”

La categoria cel mai bun actor in rol principal se duce o lupta stransa intre Gary Oldman si Denzel Washington, iar Sam Rockwell si Allison Janney ar putea obtine trofeul pentru cel mai bun actor si respectiv cea mai buna actrita in rol secundar. Organizatorii au promis o seara plina de surprize.

Ca in fiecare an, pretioasele distinctii vor fi inmanate de regizori, actori si muzicieni. Noaptea premiilor se va incheia cu o mare petrecere organizata de Academia Americana de Film la care vor participa in jur de 1500 de invitati. Anul trecut, evenimentul a fost marcat de o gafa care a intrat deja in istorie. Atunci, filmul “La La Land” a fost anuntat marele castigator al premiului pentru cel mai bun film in locul productiei “Moonlight”. Greseala a fost corectata in cateva minute.

“La La Land.”

“Este o greseala. Moonlight! Baieti, voi ati castigat pentru cel mai bun film. Nu este o gluma.”

In ajunul Oscarurilor au fost inmanate cele mai nedorite trofee de la Hollywood. “The Emoji Movie” a primit Zmeura de Aur pentru cel mai prost film.

Iar Tom Cruise a obtinut Zmeura de Aur la categoria cel mai prost actor in rol principal. Aceste trofee sunt opusul premiilor Oscar si sunt oferite pentru cele mai slabe prestatii actoricesti si filme.