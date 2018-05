A inceput sa ploua cu bani pe o autostrada din Statele Unite. In jur de 600 de mii de dolari s-au imprastiat pe sosea, dupa ce usa camionului care ii transporta s-a deschis din mers

“Uitati-va la toti banii acestia. Toate bancnotele sunt de 20 de dolari. Un barbat si-a luat un sac intreg.”

Cerul era senin ieri dimineata in Indianopolis, cand pe o autostrada a inceput sa ploua cu bani. Usa din spate a unui camion blindat s-a deschis in timp ce se deplasa pe sosea, moment in care banii care se aflau in vehicul au inceput sa zboare in toate directiile. Mai multi saci plini cu bani au cazut din masina, spre bucuria celorlalti participanti la trafic.

O femeie care a fost martor la incident a filmat bancnotele imprastiate si spune ca a vazut cum mai multi oameni au luat din bani si s-au facut nevazuti.

“Oamenii au coborat din autobuze scolare si au luat bani. Un barbat si-a luat un sac intreg de bani.”

Cea care a filmat, insa, le-a spus jurnalistilor americani ca nu si-a luat nici o bancnota.

“Am fost socata initial, pentru ca nu am mai vazut niciodata asa ceva. Nu am luat nici un ban, desi eram foarte tentata.”

Dupa estimarile autoritatilor, in jur de 600.000 de dolari s-au imprastiat pe autostrada aglomerata. Autoritatile locale au blocat traficul pe autostrada si i-au ajutat pe cei din camion sa stranga ce a mai ramas din bani.

“Nu am vazut pe nimeni care sa fuga de politie, cand am ajuns acolo si toti au cooperat cu noi si au intors banii inapoi. Ii rugam pe cei care au luat bani si au plecat sa-i predea si cei care o vor face vor fi scutiti de orice acuzatii.”

Nu este clar deocamdata ce suma lipseste. Autoritatile au anuntat ca persoanele care au plecat cu bani vor fi acuzate de jaf.