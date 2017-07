A incercat sa-si surprinda iubita si sa o ceara in casatorie intr-un mod inedit, insa surpriza a esuat. Ce a urmat dupa ce a prins de el o suta de baloane cu heliu - VIDEO

Cele o suta de baloane imense si de diferite culori au fost aduse cu mult timp inainte ca totul sa inceapa. Plin de emotii, tanarul le-a prins de corp, iar cu o alta franghie s-a legat de o barca. Potrivit planului, baloanele cu heliu urmau sa-l ridice in aer, iar el, in camasa alba si cu un buchet de trandafiri de aceeasi culoare, sa apara in fata iubitei. Dar...nu a fost sa fie.

100 de baloane nu au fost de ajuns, asa ca tanarul a cazut in lac si a fost purtat de barca prin apa. Nu s-a pierdut cu firea si cand si-a vazut iubita, s-a lasat intr-un genunchi si a intrebat-o...

"Vrei să te căsătoreşti cu mine?"

Zeci de curiosi au urmarit spectacolul, iar tanarul a ajuns in atentia presei internatioanale.