A intrat in cazinou, a luat banii si a fugit. Politia americana cauta un tanar care a golit un renumit cazinou din Las Vegas in cateva minute - VIDEO

Totul s-a intamplat pe 29 noiembrie, insa politistii au publicat imaginile abia acum. Din ele se vede cum un barbat, care purta o caciula, ochelari si o peruca, intra in cazinou, care in acel moment era plin cu oameni, dupa cum anunta politia. Individul s-a indreptat catre casieria unei sali de joc. Avand o arma in mana, iar in cealalta o punga, barbatul a amenintat casierul si a cerut banii. I-a primit in scurt timp, i-a pus in punga cu care a venit si a fugit catre masina care il astepta afara.

Jaful s-a intamplat sub privirile clientilor, care nu au reactionat in niciun fel. Politia a fost anuntata, insa prea tarziu. Deocamdata oamenii legii au reusit sa gaseasca doar automobilul cu care a fugit hotul.