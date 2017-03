A murit cantareata de muzica populara Ileana Ciuculete. Artista suferea de ciroza hepatica

Indragita cantareata de muzica populara ajunsese la spital din cauza unei raceli, iar sotul ei spune ca aceasta suferea de ciroza hepatica.

Jurnalista Mara Banica a publicat pe Facebook anuntul tragic.

"Sunt in stare de soc. Am citit, scurt, in ziare. Apoi l-am sunat pe Cornel, in speranta unei glume proaste. Nu...Ileana s-a prapadit, in spital, in bratele lui. Mi-a spus, printre lacrimile lui si ale mele ca Ileana a facut o ciroza galopanta dintr-o hepatita C despre care nu stia. Doamne! Mie tot nu mi vine sa cred!. Ileana era intr-o forma de zile mari, asa cum o stim cu totii. Mi-e greu sa vorbesc de ea la trecut. Foarte greu. Dumnezeu sa-i odihneasca sufletul!

Ileana Ciuculete s-a nascut in 20 septembrie 1957, in comuna doljeana Vela.

De-a lungul timpului, Ileana Ciuculete a fost solista mai multor ansambluri folclorice, printre care Ansamblul "Nicolae Balcescu" din Craiova, Ansamblul folcloric "Calusul` din Scornicesti si Ansamblul "Danubius" din Drobeta Turnu-Severin.

In 2005, Ileana Ciuculete a primit Discul de Aur pentru vanzarea in 40.000 de exemplare a albumului "Ciorba de curcan".