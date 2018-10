A murit omul fara care Microsoft nu ar fi existat. Cum a pornit afacerea de la un anunt din ziar

"Cu o mare tristeţe anunţăm moartea fondatorului nostru Paul Allen, cofondator al Microsoft", a scris compania Vulcan, fondată şi deţinută de Paul Allen, potrivit Agerpres.

"Paul Allen a decedat luni după-amiază, 15 octombrie 2018, în urma complicaţiilor unui limfom non-Hodgkin, la Seattle", potrivit comunicatului.

Paul Allen a anunţat la începutul lui octombrie că această boală, tratată prima dată în 2009, a recidivat, dar că medicii sunt "optimişti". "Fratele meu a fost o fiinţă remarcabilă în toate privinţele", a declarat la rândul ei sora sa, Judy, în comunicatul difuzat de Vulcan. Allen a părăsit Microsoft în 1983 pentru a fonda şi prezida această companie de investiţii cu sediul la Seattle care gestionează active din cultură, imobiliare, media şi sport. Averea sa era estimată luni seară la 20,3 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. Paul Allen "a creat produse, experienţe şi instituţii magice şi făcând aceasta a schimbat lumea", a declarat într-un comunicat CEO Microsoft, Satya Nadella. El a fost şi proprietarul echipei de fotbal american Seattle Seahawks. Paul Allen a fost, de asemenea, cunoscut pentru acţiunile sale filantropice, în special în domeniul sănătăţii. El mai este fondatorul Stratolaunch, o companie care a construit un avion uriaş capabil să lanseze rachete în spaţiu, testat în prezent în California. Paul Allen a făcut să se vorbească despre el cu autobiografia sa din 2011, în care a afimat că Bill Gates ar fi complotat pentru a-i reduce părţile în gigantul Microsoft. Cum a pornit povestea Microsoft, de la un anunţ din ziar

Povestea Microsoft începe într-o zi de decembrie 1974, când Paul Allen, venit în vizită la prietenul sau Bill Gates, la Harvard, cumpără un ziar de la chioşc. Aceasta poate fi numită una dintre cele mai importante achiziţii ale unui ziar din istorie, având în vedere ce avea să declanşeze. La pagina cu subiecte din IT a ziarului, Allen citeşte un articol despre un computer personal - Altair, care urmă să fie lansat în curând şi care îi avea că public ţintă pe pasionaţîi de cibernetică.

Autorul Walter Isaacson, care a scris biografiile marilor inventatori ai erei digitale, povesteşte cum, cu ziarul de 75 de cenţi în buzunar, Allen a dat buzna în camera de cămin al lui Gates, care era student în anul al doilea la Harvard şi care era cunoscut pentru “fanatismul” sau în domeniul computerelor. “Hei, lucrurile se întâmplă fără noi”, i-a spus Allen arătându-i ziarul, iar Gates a început să se plimbe prin camera, aşa cum făcea de fiecare dată când trebuia să găsească soluţîi şi să ia hotărâri decisive. În următoarele opt săptămâni, cei doi au lucrat, cu frenezie, la scrierea codului care avea să schimbe industria computerelor.

Ceea ce au făcut Gates şi Allen în vacanţa de Crăciun din anul 1974 şi în ianuarie 1975, când Gates trebuia să se pregătească pentru examene, a fost să creeze un soft pentru computerele personale. “Când Paul mi-a arătat acel ziar, nu există ceea ce astăzi numim o industrie de software, aşa că ne-am gândit că noi am putea crea una. Şi am făcut-o”, îşi aminteşte Bill Gates. Reflectând asupra inovaţiei sale ani mai târziu, el a adăugat: “A fost cea mai importantă idee pe care am avut-o vreodată.”

Paul Allen şi Bill Gates, în 2000



Gates şi Allen au început să lucreze la un soft care să le permită celor pasionaţi de cibernetică să-şi creeze propriile programe. Mai concret, cei doi au scris un program de interpretare a limbajului de programare cunoscut sub denumirea de BASIC, care rula pe un microprocesor Altair 8080. Acesta avea să devină primul limbaj de programare comercial pentru un microprocesor. Cu alte cuvinte, cei doi au lansat industria de software pentru computere personale.

Gates şi Allen au scris apoi celor de la MITS, compania care lansase Altair, spunându-le că au creat un limbaj de interpretare pentru BASIC, ce poate fi rulat pe un 8080. “Vrem să vindem, prin intermediul companiei dumneavoastră, copii ale acestui soft celor interesaţi.” În realitate, nu aveau softul gata, dar ştiau că dacă cei de la MITS se arătau interesaţi, puteau să-l scrie.

Dar pentru că nimeni nu i-a contactat, au decis să sune. Gates l-a desemnat pe Allen să vorbească, pentru că era mai mare. În schimb, Allen susţinea că Gates se pricepe mai bine să convingă oamenii. Într-un final au ajuns la un compromis: Gates va suna, încercând să-şi îngroaşe vocea piţigăiată, dar va folosi numele lui Allen, care urma să zboare în Albuquerque, dacă MITS le accepta ideea. “Eu măcar aveam barbă şi semănam cu un adult, Bill arăta că un copil de clasa a 10-a”, spune Allen.

Când fondatorul MITS, Ed Roberts a răspuns la telefon, Gates şi-a îngroşat vocea şi a spus: “Sunt Paul Allen, din Boston. Suntem pe punctul de a finaliza un limbaj pentru BASIC şi am vrea să vi-l arătăm”. Roberts i-a spus că a primit o mulţime de astfel de telefoane şi că primul care va veni la uşa lui cu programul acela va primi contractul. Gates s-a întors către Allen: “Dumnezeule, acum chiar trebuie să-l facem”, a exclamat el.

Pentru 8 săptămâni, au lucrat zi şi noapte în laboratorul de la Harvard, scriind istoria. Din când în când mai ieşeau la pizzeria din campus. Pe la 3-4 dimineaţa, Gates adormea în faţa calculatorului. Spre sfârşitul lunii februarie 1975, după opt săptămâni de muncă intensă, au reuşit să scrie un program de 3,2K. “Întrebarea nu era dacă reuşeam să scriu programul, ci dacă îl voi putea face mai mic de 4K şi să meargă şi repede. A fost cel mai deştept program pe care l-am scris vreodată”, spune Gates.

Când Allen a ajuns la MITS, a fost nevoie de 10 minute că programul să pornească, dar odată pornit, acesta a funcţionat fără probleme. MITS a semnat un contract cu Allen ca limbajul de programare pentru BASIC să fie inclus pe toate dispozitivele Altair. Allen îşi aminteşte că nu-şi putea şterge zâmbetul de pe făţă şi l-a sunat pe Gates la Harvard să-i spună “Suntem oficial în afacere!”

O luna mai târziu, Allen a primit o slujba la MITS, că director de programare software. Viaţa lui Gates, însă, avea să se schimbe radical, începând din acea perioada, având în vedere că se gândea mai degrabă cum să dezvolte un parteneriat cu Allen, decât să termine facultatea. În 1975, la sfârşitul anului universitar, a zburat în Albuquerque pentru vacanţa de vară, s-a întors la facultate pentru încă două semestre, după care, în 1976, a părăsit Harvardul definitiv.

În anii următori, Gates şi Allen au scris istorie, introducand, practic, calculatorul în casa fiecăruia dintre noi.