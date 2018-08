A murit renumitul cantaret rus Iosif Kobzon. Acesta s-a stins la varsta de 81 de ani, fiind rapus de cancer. Inca din 2005 el lupta cu boala, iar la sfarsitul lunii iulie a fost internat in spital - VIDEO

Iosiv Kobzon a fost internat in spital in stare grava pe 20 iulie. Despre problemele de sanatate ale cantaretului se cunostea inca acum 13 ani cand medicii au descoperit ca are o boala oncologica. Dupa aceasta, el a suferit mai multe interventii chirurgicale si cursuri de chimioterapie.

Iosif Kobzon s-a nascut pe 11 septembrie 1937 in Ucraina intr-un oras din regiunea Donetk. A inceput sa cante inca din copilarie iar la varsta de noua ani a ajuns la Kremlin unde a avut un recital pentru oficiali printre care si Stalin. Kobzon a fost unul din cei mai renumiti cantareti din timpul Uniunii Sovietice. In 2012 artistul a anuntat ca isi va incheia activitatea, insa si dupa aceasta a continuat sa iasa pe scena la concertele din toata tara.

Kobzon a vizitat si Republica Moldova de mai multe ori. Ultima data, el a fost la Chisinau pe 13 mai la un concert organizat de Sor in parcul Afgan din sectorul Rascani. Atunci el a cantat fiind asezat pe scaun.

Astazi primarul Ilan Sor a scris pe facebook un mesaj de condoleante, numindu-l pe Kobzon prieten de familie. Si Igor Dodon a postat pe facebook un mesaj prin care si-a exprimat regretul fata de moartea lui Iosif Kobzon.