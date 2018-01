A nins in Arabia Saudita. Multi oamenu au profitat de ocazie si s-au catarat pe colinele pline de zapada pentru a admira fenomenul rar - VIDEO

Mai rar se intampla sa vedem camile acoperite de zapada si inca in desert. Fenomenul rar a putut fi vazut zilele trecute in Arabia Saudita unde a nins iar temperaturile au scazut considerabil in anumite parti ale Orientului Mijlociu.

Stratul subtire de zapada a fost suficent ca sa le dea localnicilor motiv de bucurie. In regiunea Tabuk s-a asternut mai multa zapada din cauza altitudinii mari, iar oamenii nu au ezitat sa adimre peisajul frumos, iar soferii se faca slalom prin desertul alb.

Profitand de vremea de poveste, unii si-au improvizat sanii si s-au dat cu ele. Cu toate acestea, in timp ce oamenii s-au bucurat de fenomenul meteo spectaculos, noua refugiati sirieni, care incercau sa treaca granita spre Liban, au murit inghetati.

Si in desertul Sahara a nins in aceasta iarna pentru, fiinf al treilea an consecutiv, dupa aproape patru decenii in care nu s-au produs astfel de fenomene.