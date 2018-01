A nins in desertul Sahara, pentru al treilea an la rand

Un episod rar de frig a adus zăpadă pe dunele de nisip de la marginea nordică a celui mai mare deşert al lumii, într-un sat din Algeria. În unele zone zăpada s-a depus într-un strat destul de gros, duminică dimineaţă, însă s-a topit după câteva ore, relatează Daily Mail.

Este al treilea an la rând în care ninge în această zonă, după aproape patru decenii în care nu s-au produs astfel de fenomene.

