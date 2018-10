A nins in Romania. Zapada s-a asternut pe sosele, iar muncitorii au iesit sa toarne material antiderapant. Un alte zone viscolul a smuls copaci. Un om a murit strivit de un arbore - VIDEO

Din cauza zapezii, autocarul in care se aflau 46 de copii nu a mai putut inainta pe soseaua din apropierea statiunii Paltinis.

“Era zapada foarte mare.”

Jandarmii montani si pompierii i-au dus pe copii la pensiunea la care isi vor petrece vacanta. Si cei care au pornit la drum cu autoturismele au avut probleme – unii au ajuns cu masinile in sant.

“Intotdeauna mi-am dorit sa raman inzapezit.”

Iarna si-a facut simtita prezenta si in judetul Brasov, unde soferii au circulat foarte incet din cauza zapezii, iar drumarii au intervenit si au imprastiat sare pe carosabil. Pe Transalpina a nins viscolit, iar vantul a pus la pamant mai multi brazi.

Iar in Targu Mures, un om a murit dupa ce un copac, scos din radacini de vant, s-a prabusit peste el. In regiunile in care vremea este rea, autoritatile indeamna oamenii sa nu porneasca la drum, mai ales daca nu au masinile echipate corespunzator. Meteorologii romani anunta ca de maine temperaturile vor creste in toata tara.