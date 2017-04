A noua persoana retinuta dupa atentatul de la Sankt Petersburg. Suspectul l-ar fi antrenat pe teroristul sinucigas Jalilov

Paisprezece persoane au fost ucise in atentat, pe 3 aprilie

Barbatul este a noua persoana retinuta, dupa atentat, ca suspecta de complicitate cu kamikazele Akbarjon Jalilov.

Jalilov a murit in atentat.

Serviciul Federal rus de Securitate (FSB), citat de RIA Novosti, l-a identificat pe suspect drept Abror Azimov, nascut in 1990, originar dintr-o fosra republica sovietica din Asia Centrala.

Akbarzhon Jalilov

FSB l-a prezentat, intr-un comunicat, ca fiind unul dintre organizatorii atentatului, care l-a antrenat pe Jalilov, potrivit agentiei ruse de stiri. Azimov a fost retinut luni, in regiunea capitalei, potrivit aceleiasi surse. Doi suspecti in legatura cu atentatul de la Sankt Petersburg au fost deja retinuti in aceeasi suburbie. Potrivit presei ruse, Jalilov a sunat pe cineva, la Moscova, inainte de atentat.