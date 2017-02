A opta zi de proteste: 5000 de oameni au scandat din nou in fata Guvernului din Romania. La ora 21:00, Piata Victoriei din Bucuresti a fost luminata

Daca initial in fata Guvernului s-au strans mai putini oameni decat de obicei, spre seara multimea a crescut la cateva mii de persoane.

Peste 5.000 de oameni s-au adunat, in cea de-a opta seara consecutiv in Piata Victoriei. Demonstrantii au cantat imnul, la ora 22.00 si au inceput sa plece spre case. Acestia au batut din tobe, au suflat in vuvuzele si au scandat. "Demisia!", "Hotii", "DNA sa vina sa va ia".

Desfasurarea evenimentelor de marti seara

UPDATE 23:00 Protestul de la Guvern a ajuns la final si nu mai este aproape nimeni in Piata Victoriei

UPDATE 22:00 La ora 22.00 s-a cantat imnul, asa cum s-a intamplat si in serile precedente. Lumea incepe sa plece spre case deja

UPDATE 21:10 Protestatarii au cantat in cor "Imnul golanilor", cantecul-simbol al protestelor din 1990, din Piata Universitatii

UPDATE 21:00 5000 de oameni continua sa prostesteze pasnic in fata Guvernului. Cativa dintre ei au adus un banner imens pe care scrie mesjaul: "Respectam votul dat. Vrem guvern competent şi curat". La fix ora 21:00, cei prezenti au luminat din nou telefoanele, la fel ca in momentul magic petrecut duminica seara

UPDATE 20:30 Sunt peste 5000 de oameni in Piata Victoriei, iar traficul a fost inchis dinspre Lascar Catargiu si Iancu de Hunedoara spre Ion Mihalache. De asemenea, au aparut din nou proiectii pe cladirea BRD, cu mesajul "Rezist"

UPDATE 20:00 Oamenii continua sa se adune in fata Guvernului si o parte dintre ei scandeaza mesaje ca "Dragnea, vino un pic, ca nu-ti facem nimic!".Traficul a fost inchis din Kiseleff spre Calea Victoriei

UPDATE 19:00 Oamenii continua sa vina in Piata Victoriei, unde la aceasta ora sunt putin peste 2000 de protestari. Acestia cer in continuare demisia Guvernului, incurajat si de mesajul lui Klaus Iohannis din Parlament in care a spus ca demisiile premierului Grindeanu si a Ministrului Justitiei, Florin Iordache, sunt prea putin pentru a fi considerate o solutie. Insa, presedintele a spus ca este prea mult sa se vorbeasca despre alegeri anticipate.

Cei din Piata Victoriei, dar si din restul tarii, sustin ca nu renunt la proteste si vor iesi in continuare din case.

UPDATE 16:40 Cateva zeci de persoane s-au strans marti in Piata Victoriei protestand impotriva Guvernului, pentru a opta zi consecutiv,

Luni seara, in Piata Victoriei au protestat aproximativ 15.000 de persoane, iar la Palatul Cotroceni - aproximativ 3.000 de oameni, potrivit unor surse.

Protestatarii din Piata Victoriei au facut zgomot cu tobe, vuvuzele, fluiere, au scandat impotriva Guvernului, au fluturat drapelele Romaniei, Statelor Unite si al UE si au purtat pancarte cu mesaje antiguvernamentale si anti-PSD.