A "pacalit" fara sa vrea fortele de securitate de pe un aeroport din Los Angeles. Cum a urcat femeia cu un pistol in avion

Uluitor este ca arma nu a fost detectata in timpul verificarilor, iar agenta si-a dat seama de situtie in timpul escalei la Taipei, in drumul ei spre Thailanda, unde urma sa isi petreaca vacanta.

A informat politia taiwaneza, care i-a interzis sa paraseasca tara pana cand chestiunea nu va fi lamurita cu autoritatile din Statele Unite.

Oficialii americani au recunoscut ca procedurile de securitate nu au fost aplicate cum ar fi trebuit.