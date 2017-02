A patra zi de proteste. In Piata Victoriei sunt peste 300 de oameni. In 8 zile, OUG privind Codurile penale intra in vigoare

UPDATE 17:30 In Piata Victoriei se afla aproximativ 300 de persoane, dar grupuri de zeci de persoane se indreapta spre locul de prost dinspre metrou sau strazile adiancente.

UPDATE 16:00 La aceasta ora, aproximativ 150 de persoane protesteaza in Piata Victoriei. Oamenii scandeaza si sunt claxonati de soferii care trec in zona, in semn de sustinere.

Potrivit hotnews.ro, in mijlocul pietei sunt cutii de unde protestatarii isi pot lua pancarte cu mesaje deja scrise. Alaturi este un mic atelier unde oamenii isi pot scrie propriul mesaj pe foi albe.

Mai multe persoane impart ceai cald, fructe, alimente.

UPDATE 13:50 La aceasta ora, s-au adunat cateva zeci de persoane in fata Palatului Victoriei. cei prezenti se bucura de vremea frumoasa si de soare, dupa 3 zile de frig. Unii si-au improvizat birouri si lucreaza de aici, pentru a putea sa protesteze in continuare.

In tara, aproximativ 60 de timisoreni au iesit, in pauza de pranz, sa protesteze in fata Prefecturii Timis fata de deciziile Guvernului privitoare la modificarea legislatiei penale, acestia lipindu-si pe gura banda adeziva.

Timisorenii, majoritatea tineri, angajati ai unor multinationale din Timisoara, s-au adunat in fata Prefecturii Timis, vineri, in timp ce erau in pauza de pranz.

Cei aproximativ 60 de protestatari nu au strigat lozinci, ci si-au lipit banda adeziva pe gura, conform News.ro.

UPDATE 10:00 Chiar daca este o ora matinala, oamenii au inceput sa se adune in piata, pentru a a patra zi consecutvia de proteste. Joi a fost o zi pasnica, nu s-au inregistrat incidente, iar violentele de miercuri seara nu s-au mai repetat.

Oamenii spun ca simt ca aceste iesiri au efect, ceva, ceva se intampla, desi mai sunt 8 zile pana cand intra in vigoare OUG, chiar daca premierul Sorin Grindeanusi Seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au declarat ca nu vor renunta la Ordonanatele de Urgenta privind modificare Codurilor Penale. Cei care au iesit la proteste spun ca toate aceste proteste au avut efecte. Un prim efect ar fi si faptul ca o parte dintre reprezentantii PSD si-au dat demisia, nefiind de acord cu modificarile aduse Codurilor Penale.

Cei din strada sunt convinsi ca merita sa iasa in continuare in strada.

Andrei Rosu a revenit in piata si si-a pus din biroul in fata Guvernului. Ultramaratonistul a fost si joi incepand de dimineata in Piata Victoriei, unde si-a pus biroul ca sa poata lucra si protesta in acelasi timp.

Sute de mii de oameni au protestat in ultimele zile in toata Romania

Numai in Bucuresti, au protestat pasnic aproximativ 80.000 de oameni. Alte zeci de mii de persoane au manifestat in tara.

Multimea uriasa a cantat in cor imnul Romaniei, iar copiii le-au adus flori jandarmilor. Toata lumea a militat inclusiv pentru o demonstratie fara violenta.

Societatea civila pare hotarata, asadar, sa nu faca niciun pas inapoi, in ciuda incercarilor de intimidare si a violentelor de miercuri seara.

Si in tara, in foarte multe orase, zeci de mii de persoane au umplut strazile. Coloanele impresionante de manifestanti au scandat intr-un glas si - peste tot - au protestat pasnic.

Peste 35.000 de persoane au manifestat miercuri seara in centrul Clujului. Oamenii le-au impartit flori jandarmilor si politistilor, iar acestia le-au daruit, la randul lor, doamnelor si domnisoarelor prezente la miting.