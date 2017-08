A plouat cu grindina in orasul ucrainean Lvov. Gheata a fost de marimea unui ou de prepelita - VIDEO

Dupa mai multe zile in care temperaturile nu coborau sub 30 de grade, timpul s-a schimbat brusc in Lvov. Aseara a ploua cu grindina, care era cat un ou de prepelita. Gheata a cazut peste masini, unele fiind avariate. In scurt timp, pe pamant s-a format parca un strat de zapada. Iar pe strazile centrale din oras se circula cu greu.

Multi soferi nu au mai putut inainta din cauza cantitatii mari de apa pe drumuri, dupa ce gurile de canalizare nu au facut fata. Au ramas blocate si cateva microbuze, iar pasagerii au trebuit sa-si continue drumul pe jos. Meteorologii au anuntat ca de astazi vremea se incalzeste din nou, iar temperaturi generoase vor fi in toata Ucraina.