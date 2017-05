A pozat goala in varful unui munte considerat sacru si a starnit controverse pe internet. Cum apare tanara in imagine

Pentru multe persoane, aflate in mod constant in cautarea unor imagini spectaculoase pe care doresc sa le publice apoi pe Facebook si Instagram, panorama oferita de un munte al carui pisc depaseste plafonul de nori pare sa reprezinte ”fotografia perfecta”.

In plus, daca esti un model Playboy si ai aproape 300.000 de admiratori pe retelele de socializare, o fotografie nud realizata intr-un astfel de cadru pare sa asigure un ”succes” garantat in spatiul online. Este exact ceea ce a facut fotomodelul Jaylene Cook, care, dupa ce a escaladat muntele Taranaki din Noua Zeelanda, s-a dezbracat complet, s-a fotografiat in acea ipostaza si a publicat imaginea pe retelele de socializare.

Reprezentantii comunitatii maori considera ca gestul ei reprezinta ”o deplina lipsa de sensibilitate culturala”.

Varful acelui munte vulcanic este considerat sacru de comunitatea maori.

”E ca si cum cineva ar intra in Bazilica Sf. Petru din Vatican si ar face fotografii nud. Este un loc sacru si un astfel de gest este complet nepotrivit”, spune Dennis Ngawhare, purtator de cuvant al tribului maori, citat de BBC.

Un stramos sacru

Fotografia realizata de Jaylene Cook, originara din Noua Zeelanda, a fost realizata in urma cu doua zile, dupa ce a escalat acel masiv muntos insotita de partenerul ei de viata.

Publicata pe contul ei de pe reteaua de socializare Instagram, fotografia, ce o prezinta pe Jaylene Cook privind in zare, din varful acelui munte ce are inaltimea de 2.518 metri, a generat aproape 10.000 de Like-uri.

”Anumiti oameni ar putea sa spuna ca acolo se afla doar niste roci si pamant, asadar de ce sa ai respect fata de elea”, spune Dennis Ngawhare.

Insa pentru comunitatea maori, acel vulcan este considerat locul in care a fost inmormantat primul stramos al tribului, iar muntele este, la randul lui, un stramos al oamenilor.

In mod traditional, simpla escaladare a muntelui, pana in varful sau, este considerata un act nepotrivit, iar astfel de escaladari sunt realizate foarte rar si doar in scopuri ceremoniale.

Dupa ce regiunea a fost colonizata de Imperiul Britanic, tribul local nu a mai contat in privinta deciziilor referitoare la acel munte - ce a fost numit Muntele Egmont de celebrul Capitan Cook - si, in prezent, accepta faptul ca turistii din zona vor sa urce pana in varful vulcanului.

”Abia recent am putut sa aflam cateva ceva despre ceea ce se intampla pe acel munte”, a explicat purtatorul de cuvant al tribului maori.

”Noi cerem doar ca oamenii sa fie respectuosi. Acest ultim caz este doar inca un alt exemplu deranjant despre cum anumite persoane pur si simplu nu stiu cum sa se comporte atunci cand ajung acolo”, a adaugat el.

Neil Volzke, primarul districtului Stratford, admite ca demersul fotomodelului Playboy a fost ”insensibil din punct de vedere cultural”.

”Nu cred ca fotografia in sine este ofensatoare sau obscena - pur si simplu e nepotrivit sa faci o astfel de fotografie in varful Muntelui Taranaki, pentru ca el reprezinta un loc extrem de important pentru comunitatea maori”, a declarat Neil Volzke.

O inclestare a credintelor

Dupa ce imaginea publicata de Jaylene Cook pe Instagram a inceput sa fie criticata, modelul Playboy a incercat sa se apere si a spus ca s-a informat in legatura cu acel munte inainte de a il escalada, dar nu considera ca fotografia ei este ofensatoare.

Comunitatea maori s-a declarat consternata de raspunsul ei.

”Aici este vorba despre o inclestare intre supozitiile occidentale si valorile si credintele indigene”, a spus Dennis Ngawhare.

O serie de incidente ce au avut loc pe muntele Taranaki au scandalizat in trecut comunitatea maori. Printre acestea s-a aflat o fotografie ce arata un grup de persoane care faceau gratar in varful vulcanului si o alta imagine care prezenta cativa turisti care realizau desene in graffiti pe stancile din zona.

”Este un loc care ar trebui sa fie tratat cu cel mai mare respect, tot timpul”, afirma Neil Volzke. Nu este insa pentru prima data cand o fotografie nud realizata pe un munte a fost aspru criticata de comunitatile locale.

In iunie 2015, mai multi turisti occidentali care au escaladat muntele Kinabalu din Malaysia au socat opinia publica din aceasta tara in urma unui ”act lipsit de respect” fata de acel masiv muntos considerat sacru. Turistii s-au dezbracat in varful muntelui, au ramas doar in lenjerie intima si apoi s-au fotografiat in acele ipostaze.

Gestul lor a fost considerat de localnici cauza principala a unui cutremur devastator care s-a produs dupa cateva zile in regiune. Turistii au putut sa paraseasca Malaysia abia dupa ce au fost judecati, au petrecut cateva zile in inchisoare si au achitat o amenda.