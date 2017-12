A ramas o luna pana la sarbatorile de iarna, asa ca reclamele siropoase deja abunda pe retelele de socializare si la televizor - VIDEO

In reclama unui supermarket din Statele Unite aflam cat de important este sa fii alaturi de cei dragi si mereu sa-i incurajezi. Filmuletul emotionant a fost pe placul internautilor, reusind sa adune zeci de mii de vizualizari pe facebook.

Iar aceasta fetita este protagonista unei publicitati, lansate de o retea renumita de fast-food. Intrand intr-un resturant, copila a luat un morcov pentru cerbii mosului, pe care l-a pastrat toata ziua cu multa grija. In asa fel, se arata cat de mult cei mici asteapta sarbatorile de iarna, dar si cadourile de sub brad.

Povestea cenusaresei a fost subiectul inspiratiei pentru un producator de haine. Asa cum s-a intamplat si in basm, o tanara si-a pierdut pantoful, doar ca actiunea a avut loc in metrou. Fireste, un barbat a dat peste si i l-a intors propietarei, indragostindu-se de ea. Istoriile de dragoste mereu au fost ademenitoare, au mentionat internautii.

Au fost apreciate de internauti si reclame care au reusit sa trezeasca zambete. In acest filmulet, lansat de un producator de jucarii, este prezentata o istorioara in care Mos Craciun intra in magazin ca sa ia cadouri pentru pici. La iesire, insa, a observat ca toti renii lui au ramas in interior, fiind ademeneti de tot felul de produse.

Iar o firma de curierat a aratat ce se intampla in fabrica de cadouri a lui Mos Craciun, chiar in noaptea dintre ani. Parca facand o tangenta dintre angajatii companiei si elfi, in filmulet se arata cat de rapid si in siguranta ajung darurile la cei mici.