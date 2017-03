A refuzat sa poarte val si sa se converteasca la islam. Cum si-a sfidat tatal fiica atacatorului din Londra, Khalid Masood

Tabloidele din Marea Britanie le-au identificat pe fiicele lui Khalid Masood, cel care a dus la moartea a patru oameni in timpul atacului din apropierea Parlamentului britanic, de saptamana trecuta.

Khalid Masood s-a nascut drept Adrian Ajao, in Kent, dar si-a schimbat numele dupa ce s-a convertit mai tarziu la islam. Acesta a locuit de-a lungul vietii in mai multe orase, petrecandu-si prima parte a vietii alaturi de mama sa si doi frati vitregi in localitatea Tunbridge Wells.

Barbatul are doua fiice, insa doar una dintre ele s-a convertit la islam, cealalta a refuzat.

Teegan Harvey, in varsta de 18 ani, a ramas alaturi de mama ei dupa ce Masood le-a parasit in urma cu 10 ani. In ciuda insistentelor tatalui ei, ea nu s-a convertit la islam si a refuzat sa poarte val. Tanara merge la o scoala privata si este considerata o eleva model.

Cealalta fata a lui, Andi, are 24 de ani si s-a convertit la islam. Cele doua tinere au fost crescute in atmosfere diferite, ceea ce a dus la certuri numeroase in familia atacatorului, semnaleaza presa britanica.