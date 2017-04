A salvat numeroase vieti dupa ce a intrat cu duba in camionul atacatorului din Stockholm. "Nu ma consider un erou"

Zeci de vieti au fost salvate de un sofer al unei dube de securitate, care si-a pus vehiculul in fata camionului cu care a fost comis atacul de vineri de la Stockholm, ceea ce l-a facut pe terorist sa piarda controlul asupra volanului si sa intre in fatada unui magazin, relateaza MailOnline, citat de News.ro

Santiago Cueva, in varsta de 27 de ani, se afla vineri in duba sa, in fata magazinului Ahlens din Stockholm, cand a vazut camionul furat gonind pe strada si punand la pamant totul in cale.

Tanarul a declarat pentru MailOnline ca primul lucru la care s-a gandit a fost sa protejeze Parlamentul suedez, aflat la aproximativ 500 de metri departare de magazin.

”Mai intai am vazut camionul lovind lampadare, banci si ghivece de flori. Apoi am vazut oameni zburand prin aer”, a declarat el.

”Eram sigur ca avea sa continue, pe Drottninggatan, direct catre Parlament. Scopul soferului (camionului) era in mod clar sa-si continue (cursa) pe intreaga strada si sa loveasca Parlamentul”, apreciaza el.

”Ceea ce imi amintesc cel mai clar era zgomotul. Se auzea un zgomot puternic din camion, bufniturile pe care le facea lovind oameni, care continuau sa creasca. Era neplacut sa le auzi si neplacut sa le vezi”, spune tanarul.

Intr-un act de curaj, Cueva si-a accelerat duba direct in calea camionului care gonea.

”Nu mi-era frica”, spune el. ”De fapt m-am simtit ciudat cand s-a intamplat. Camionul venea catre mine, iar eu ma concentram doar sa protejez oamenii cumva. Asa ca mi-am condus duba in fata lui ca sa-l opresc sa mai inainteze”, adauga el.

Astfel camionul nu a mai putut sa-si continue cursa sangeroasa si a fost nevoit sa vireze direct in magazin, in fatada caruia s-a incastrat si a luat foc.

”Soferul trebuie sa fi intrat in panica si a pierdut controlul” asupra camionului, apreciaza Cueva. ”Camionul a ezitat inainte sa loveasca magazinul. Cred ca teroristul ar fi putut sa fi dat drumul volanului. Sunt sigur ca a vrut sa continue sa omoare si mai multi oameni si sa ajunga la Parlament”, spune el.

Dupa ce camionul s-a incastrat in fatada magazinului Ahlens, Cueva, originar din Ecuador, care s-a mutat in Suedia in 1996, a sarit din duba ca sa ajute raniti.

”Am iesit (din duba) si am fugit sa ajut oameni”, spune el. ”Ceea ce am vazut a fost ingrozitor. Am vazut oameni loviti si oameni morti. O femeie zacea langa camion, iar mai multe persoane incercau sa o ajute”, continua tanarul.

”Erau multi parinti care nu-si puteau gasi copiii si refuzau sa plece, chiar daca camionul a luat foc”, spune tanarul.

”Eu si doi agenti de paza am hotarat ca trebuie sa scoatem oamenii afara de acolo. Nu stiam cat de incerta era situatia. Am vrut sa incercam sa facem un efort sa salvam oameni, in caz ca era o bomba in camion”, continua el.

”Totul s-a intamplat foarte repede. Nu cred ca oamenii de acolo stiau ce s-a intamplat. Erau cadavre pe jos si oameni tipand, insa multi pur si simplu stateau acolo si incercau sa faca poze si sa filmeze cu telefoanele mobile in timp ce noi incercam sa-i facem sa fuga de acolo”, spune el.

Teroristul a putut sa fuga de la fata locului ascunzandu-se in multimea panicata, apreciaza Cueva.

”Erau foarte multi oameni in jur”, a declarat el pentru MailOnline. ”Politia a venit la fata locului aproape imediat. Trebuie ca-ti dai seama ca soferul era in magazin dupa impact. Cred ca a mers prin magazin si s-a ascuns in multimea care fugea. Asa cred ca a scapat”, apreciaza el.

”Nici eu si nici ceilalti agenti de paza nu l-am vazut plecand si cred ca nici ofiterii de politie”, spune tanarul.

Dupa atac, Cueva a fost afectat de scenele de groaza pe care le-a vazut.

”Ma gandesc la multe”, spune el. ”Multe detalii continua sa se deuleze ca o inregistrare video in mintea mea. Sunt multe de procesat, dar te simti ingrozitor sa vezi atat de multi oameni nevinovati raniti si ucisi”, spune el.

Tanarul este deosebit de afectat de gandul ca a scapat cu viata intr-o chestiune de minute.

”Un lucru la care ma tot gandesc este ca eu si un coleg am luat pranzul in fata magazinului si am stat cu zece minute mai mult decat ar fi trebuit sa stam”, spune el.

”Daca n-am mai fi stat un pic, ne-am fi aflat in multimea de pe strada atunci cand a venit camionul. Acele zece minute poate ca mi-au salvat viata”, afirma tanarul.

Cueva este sustinut de familia si prietenii sai, care sunt ”foarte mandri” de ceea ce a facut, spune tanarul, insa este modest in ceea ce priveste eroismul de care a dat dovada.

”Eu nu ma consider un erou”, spune el, adaugand ca ”era datoria mea. Purtam o uniforma, iar oamenii cautau pe cineva in uniforma. Nu ca pe un politist, dar m-au ascultat atunci cand le-am spus sa plece”.

”Cel putin ma simt bine bine ca am incercat sa fac ceva”, spune Santiago Cueva.