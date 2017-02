A saptea zi de proteste. 20.000 de persoane scandeaza in Piata Victoriei din Bucuresti. Tanar de 26 de ani, retinut de jandarmi

Persoanele adunate in Piata Victoriei au cerut demisia Guvernului si au scandat impotriva Guvernului. In Piata, a fost scris pe asfalt cu creta mesajul "Multumim, Romania".

Desfasurarea evenimentelor, livetext:

UPDATE 21.30 S-au aprins din nou lanternele telefoanelor mobile, la fel ca la protestul de duminica. In continuare, 20.000 de oameni cer demisia Guvernului. Printre cele mai populare mesaje de pe pancarte se numara: “In democratie, hotii stau la puscarie”, “Hotul prins nu este negustor cinstit” sau “Vrei gratierea Ia munca silnica!”. In materie de scanadari, “PSD, ciuma rosie!” si “DNA sa vina sa va ia” raman preferatele protestatarilor.

UPDATE 21:00 15.000 de protestatari din fata Guvernului au la dispozitie ceai cald si fructe. Se scandeaza: “Noaptea, ca hotii” si “Demisia”. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache, a declarat ca jandarmii au condus la sectia de politie pentru verificari un tanar de 26 de ani care avea asupra lui un spray lacrimogen. Potrivit sursei, prezenta la adunari publice cu sprayuri constituie infractiune, conform agerpres.ro

UPDATE 20:30 Sunt aproximativ 10.000 de persoane in Piata Victoriei, iar lumea continua sa vina, printre manifestanti se afla si oameni veniti din tara, cu pancarte. Pe asfalt a fost desenat cu creta mesajul "Multumim, Romania", conform agerpres.ro

UPDATE 20:00 Sunt peste 5000 de persoane la proteste, in fata Guvernului. Soseaua Kiseleff a fost inchisa, conform HotNews.ro.

UPDATE 19:00 In acest moment sunt aproximativ 2000 de persoane in fata Guvernului. Acestia cer in continuare demisia guvernului Grindeanu, chiar daca duminica seara au obtinut prima victoriei si OUG 13 a fost abrogata. In cursul zilei de astazi, atat Liviu Dragnea cat si premierul Sorin Grindeanu au anuntat ca nu au de ce sa isi dea demisiile.

UPDATE 18:30 Aproximativ 200 de persoane protesteaza din nou, luni, in Piata Victoriei din Capitala, ei cerand demisia Guvernului.

Manifestantii au pancarte pe care scrie: "Romania! Ce-ai facuta I-ai lasat si te-au vandut","Demisia", "Codruta nu uita, noi suntem dreptatea ta", "PSD - ciuma rosie", "#Rezist. Romania te iubesc", "Jos statul mafiot care protejeaza abuzul de putere".

UPDATE 17:30 Unii dintre manifestanti au venit cu drapelul Romaniei, altii cu cel al Statelor Unite si al Uniunii Europene.

UPDATE 17:0O Primii protestarari au ajuns deja in Piata Victoriei. In fata Guvernului, oamenii au scris pe asfalt un mesaj emotionant, de multumire dupa momentele unice petrecute duminica seara. "Multumim, Romania" este scris acum pe asfalt, cu creta, cu litere gigantice, mesaj pe care tinerii vor sa il transmita politicenilor, ca Romania este unita acum.