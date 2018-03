A supravietuit miraculos: o femeie din Rusia a stat 4 ore ingropata intr-un morman de zapada. Cum s-a terminat totul - VIDEO

Anastasia Markova, directoarea unei scoli din regiunea Irkutsk, a fost inrgopata in nameti in timp ce se indrepta spre munca. Ea le-a povestit jurnalistilor ca a auzit un zgomot suspect, iar apoi a vazut avalansa de zapada care a cazut de pe acoperisul unei cladiri. Pentru ca totul s-a intamplat in cateva secunde, femeia nu a reusit sa se fereasca.

Primul val de zapda a dat-o jos din picioare, iar al doilea a acoperit-o complet. Ingrijorat ca nu raspunde la telefon, sotul acesteia a inceput sa o caute. A luat-o pe drumul pe care stia ca trebuia sa mearga femeia, iar la un moment dat i-a vazut geanta, care nu a fost acoperita de zapada. Barbatul a sunat imediat dupa ajutor, iar in scrut timp si-a vazut sotia scoasa din nameti.

"In acest loc am gasit-o pe Nastea. De aici am dezgropat-o.”

Femeia a mai povestit ca zapada era atat de densa, incat nu se putea misca. A strigat dupa ajutor, dar nu a fost auzita, apoi si-a pierdut cunostinta. Desi a stat 4 ore sub nameti, medicii spun ca ea a suferit doar cateva degeraturi.