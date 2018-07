A taiat 26 de pepeni verzi, pe burta, intr-un minut. Un barbat din SUA a ajuns in Cartea Recordurilor - VIDEO

Barbatul a taiat toti cei 26 de pepeni verzi pe burta, folosind o sabie. A facut-o in 60 de secunde.

Ashrita FURMAN: “Eu am inventat recordul, eu am prezentat ideea la Guinness. Ei au venit cu regulamentul si au spus ca eu trebuie sa tai cel putin 20 de pepeni verzi.”

Barbatul recunoaste ca ceea ce face este periculos si nu recomanda cuiva sa incerce sa faca la fel.

Ashrita FURMAN: “Este periculos. Vreau sa va spun sa nu incercati sa faceti asta acasa, pentru ca e o lama foarte ascutita si poti sa te tai usor.”

Bucatile de pepene verde nu au fost aruncate, ci donate unui restaurant din apropiere pentru a face suc din ele. Barbatul are 63 de ani si este din New York. Are in spate in jur de 750 de recorduri inregistrate.