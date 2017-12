A treia incercare a fost cu noroc pentru politistii ucraineni, care au reusit sa-l retina pe Mihail Saakasvili. Politicianul se afla intr-un apartament din Kiev - VIDEO

”Mihail Saakasvili a fost retinut. Nu ne permit sa-l vedem.”

Aproape de miezul noptii, Mihail Saakasvili a fost dus in izolatorul Serviciului de Securitate al Ucrainei. El a fost retinut in apartamentul unui prieten de-al sau, care este fost politist. Acolo, politicianul se trata de raceala, scrie presa ucraineana. Sute de sustinatori s-au adunat in fata izolatorului, dupa ce au aflat ca Saakasvili e retinut.

”Mişa!”

Pentru a nu permite activistilor sa intre in cladire, politistii au format mai multe cordoane. Totusi, au fost si altercatii. Oamenii au stat toata noaptea in apropierea izolatorului, au aprins cauciucuri si au incercat chiar sa instaleze corturi, insa politistii nu le-au permis. Activistii erau nemultumiti si de faptul ca nimeni nu era lasat sa vorbeasca cu Saakasvili, inclusiv avocatii acestuia.

”Vreau sa mi se permita sa ajung la clientul meu.”

Avocatii politicianului au fost insistenti, asa ca in cele din urma au fost lasati sa intre in inzolator. Dupa discutii cu Saakasvili, unul dintre avocati a iesit afara si a anuntat ca fostul guvernator al Odesei a intrat in greva foamei.

Ruslan CERNOLUTKII, AVOCAT: ”El a spus ca va refuza sa manance cu forta. In cazul in care se va aproba un arest preventiv pe un termen de 60 de zile, el va continua greva foamei.”

Procuratura de la Kiev a anuntat ca va cere ca Mihail Saakasvili sa fie plasat in arest la domiciliu si sa poarte o bratara electronica. Intre timp, pe pagina de Facebook a politicianului a aparut un mesaj in care el indeamna oamenii sa iasa maine la un protest impotriva presedintelui, Petro Porosenko. Sustinatorii lui Saakasvili insa au iesit de astazi in strada.

”Ei incearca sa instaureze un regim ca in Rusia si Belarus. Daca poporul nu se va rascula acum, Ucraina va fi pierduta. Nu va fi nicio lupta impotriva coruptiei, nu vor fi niciun fel de schimbari.”

Acum patru zile, fostul presedinte georgian a fost retinut de fortele de securitate in apartamentul sau, insa a fost eliberat la scurt timp de catre sustinatorii sai. A doua zi, politistii au incercat din nou sa puna mana pe politician, inca acestia au gresit cortul in care dormea Saakasvili, instalat in apropierea Parlamentului.

Procuratura il acuza pe ex-presedintele Gerogiei ca incearca sa preia puterea prin forta, folosindu-se de protestele anti-coruptie, iar manifestatiile ar fi fost finantate de catre cineva din Rusia.