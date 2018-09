A venit iarna in unele localitati din Romania. De la soarele de vara, oamenii au trecut la zapada si frig. Ce temperaturi se inregistreaza acum in tara vecina - VIDEO

Zapada a venit in forta inca de ieri dupa amiaza la Balea Lac, iar temperaturile au coborat sub zero grade. Vremea s-a racit mult si pe Transfagarasan. Din cauza zapezii pe sosea se circula in conditii de iarna.

Mai multe echipaje de deszapezire au fost trimise in zona ca sa imprastie material antiderapant. Daca la pranz pe litoral au fost 28 de grade Celsius si multi au inotat in valuri, spre seara vremea s-a schimbat brusc.

Valul de frig care a ajuns in Romania s-a simtit inca de ieri dimineata, in sud-estul tarii, la Buzau. In zona au fost doar 10 grade Celsius, iar copiii au tremurat pana la scoala.

“Mainile sunt cam reci, nu m-am asteptat sa fie asa de frig...”

Unii localnci au aprins deja focul in sobe ori au pornit caloriferele.

“Am facut rost de lemne din timp.”

Neobisnuit de rece pentru aceasta perioada a fost si la nordul tarii in judetul Bistrita Nasaud. In locuinte, centralele sunt deja pornite, iar pentru ca animalele sa nu sufere de frig - oamenii au dus in grajduri fan.

Meteorologii spun ca in urmatoarele ore temperaturile vor scadea in toata Romania. O masa de aer a patruns in tara, iar rafalele de vant vor atinge 70 de kilometri pe ora. Temperaturile vor fi cu pana la 10 grade mai coborate decat cele normale, in timp ce la munte va continua sa ninga.