A visat sa tunda peluza Casei Albe si dorinta i s-a implinit. Un baietel din SUA a primit permisiunea lui Trump de a tunde iarba din gradina resedintei sale - VIDEO

Frank este din Virginia si a implinit luna trecuta 11 ani. Intr-o scrisoare pe care i-a trimis-o lui Donald Trump in luna august, a scris ca ii admira cariera de om de afaceri. In plus, i-a povestit ca si el are ambitii mari si a inceput deja o afacere in cartierul in care locuieste – tunde iarba vecinilor. Baiatul a spus ca vrea sa-si demonstreze maiestria la Casa Alba.

”Mereu am vrut sa fac ceva important si mi-am zis: “De ce sa nu incep de aici?”

Baiatul s-a aratat dispus sa renunte la onorariul sau obisnuit.

”Cat ceri ca sa tunzi iarba intr-o curte?- 8 dolari.- Pentru toata suprafata?- Da. - Si cat ai cerut pentru Casa Alba?- Zero.- Presedintele isi permite sa plateasca mai mult de 8 dolari.- Tata mi-a spus sa nu cer bani.”

Presedintele l-a urmarit cu atentie pe elevul de clasa a sasea care a tuns iarba din gradina cu trandafiri de la Casa Alba. Iar la final l-a multumit.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”El e Frank, va deveni faimos. Poate ca intr-o zi o sa faca parte din trupele Navy Seal. Va face lucruri marete pentru tara noastra. Multumesc, Frank.”