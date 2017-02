A zecea zi de proteste. 5000 de oameni au manifestat in Piata Victoriei din Bucuresti: "Vrem sa muncim, nu sa va pazim"

Peste 5000 de persoane au protestat in cea de-a zecea zi de proteste in fata Guvernului. In Piata Victoriei, atmosfera a fost la fel de pasnica, oamenii au scandat demisia Guvernului Grindeanu, au venit cu pancarte si au scandat impotriva PSD.

Pe cladirea BRD au reaparut proiectiile, cu mesaje ca #Rezist #Continuam.

Protestatarii anunta ca vor iesi in strada si in zilele urmatoare, iar in weekend este posibil ca manifestatia sa ajunga iarasi la un numar mare de persoane prezente.

Desfasurarea evenimentelor, joi, 9 februarie

UPDATE ORA 23:00 Nu mai este aproape nimeni in Piata Victoriei

UPDATE ORA 22:00: Si la ora 22:00 cei din piata au aprins luminile telefoanelor. Lumea incepe sa plece si au mai ramas cateva sute de persoane

UPDATE ORA 21:30 O parte dintre oameni au inceput sa se retraga din cauza temperaturilor scazute, insa inca sunt grupuri care vin spre Piata Victoriei. Sunt aproximativ 3000 de persoane.

UPDATE ORA 21:00 Sunt peste 5000 de oameni in Piata Victoriei, iar protestele se desfasoara in mod pasnic. Protestatarii striga "Vrem sa muncim, nu sa va pazim". Oamenii au aprins iarasi telefoanele mobile si au luminat Piata Victoriei.

UPDATE ORA 20:00 Numarul protestatarilor din fata Guvernului a ajuns la 2000. Acestia scandeaza "Nu plecam" si oamenii continua sa vina. Pe cladirea BRD sunt proiectate cu lasere mesaje precum #Continuam, #Rezist, #Exist, #Demisia

UPDATE ORA 19:00 1000 de persoane sunt in acest moment in Piata Victoriei, in cea de-a zecea zi de proteste. Oamenii au aceleasi cereri: demisia Guvernului Grindeanu si continua sa strige "hotii".Fluiera si scandeaza "Cine nu sare nu vrea schimbare", "PSD, ciuma rosie". Circulatia a fost blocata dinspre Bulevardul Kiseleff spre Calea Victoriei. Oamenii continua sa vina in grupuri mici de la iesirile de metrou si de pe strazile adiacente pietei.

UPDATE 18:00 Cateva zeci de persoane s-au adunat deja, la ora transmiterii acestei stiri, in Piata Victoriei din Capitala, pentru cea de a zecea zi de proteste.

Manifestantii au curatat o parte din zapada aflata in perimetrul imprejumuit cu garduri de jandarmi. Ei au scris pe jos, in zapada ramasa, #rezistam, #existam.

In cele noua zile de proteste, numarul record de manifestanti din Piata Victoriei a fost atins duminica, peste 280.000 de oameni protestand chiar in ziua in care Guvernul a abrogat Ordonanta de Urgenta privind codurile penale.

Oamenii au spus ca nu vor renunta la proteste, pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politicieni, si trebuie sa raspunda pentru ce a facut si sa isi dea demisia.