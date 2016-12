Accident cu 30 de masini pe autostrada A40 din Marea Britanie. O femeie a murit si doi pasageri sunt grav raniti

Accidentele s-au produs in jurul orei locale 8:25, pe soseaua ce leaga Londra de extremitatea vestica a insulei, in comitatul Oxfordshire. Vizibilitatea redusa, sub 90 de metri in unele cazuri, si gheata de pe asfalt au facut ca 30 de automobile sa se tamponeze pe o lungime de un kilometru, relateaza Daily Mail.

O femeie in jurul varstei de 50 de ani a decedat la fata locului, iar masina sa a fost strivita in asa hal incat "nu mai putea fi recunoscuta" a declarat un reprezentant de la ambulanta. Masina ei a fost strivita de un autocamion.

Alte doua persoane, un barbat si o femeie, au fost transportati de urgenta la spital cu rani grave si 15 oameni au primit ingrijiri medicale la fata locului.

Soferii care au asistat au declarat ca drumul era peste tot acoperit cu gheata. Autostrada a fost inchisa, iar in jurul orei 14 traficul a fost reinceput pe o singura banda. Dintre cele 30 de masini tamponate, 6 au avut daune majore.

(function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_stirileprotv_international_articolnative_jos={ params:{pub:"394355271325441",site:"stirileprotv",section:"stirileprotv_international",zone:"articolnative_jos",size:"0x0"} };})(); showBannerPosition=true; bannerPositionVisibility('articolnative_jos', showBannerPosition);

Accident foarte grav la iesirea din Otopeni. Doua persoane au ajuns la spital, in coma Tragicul destin al unor tineri logoditi de curand, dupa ce soferul a vrut sa intoarca si nu s-a asigurat Accident pe Autostrada Soarelui. Elicopterul SMURD, trimis pentru un copil ranit