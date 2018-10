Accident cu 60 de morti si 200 de raniti. Oamenii au fost calcati de tren, cand participau la un eveniment religios

Potrivit presei straine, oamenii nu au auzit trenul venind, din cauza zgomotului produs de artificii. Martorii spun ca locomotiva avea viteza mare. Autoritatile anunta ca bilantul de 60 de morti este preliminar. Se pare ca la locul accidentului s-ar fi aflat in jur de 700 de persoane, care participau la o sarbatoare religioasa.

