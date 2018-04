Accident cu elefanti pe o sosea din Spania. Un mamifer a murit, iar altii doi au fost raniti, dupa ce camionul care-i transporta s-a rasturnat - VIDEO

Incidentul a avut loc in orasul Pozo Cañada, langa Albacete, in regiunea Murcia. Autovehiculul, considerat a fi unul pentru circ transporta 5 elefanti si s-ar fi rasturnat in timp ce soferul efectua o manevra de depasire. Unul dintre elefanti a murit, in timp ce alti doi au fost raniti si ridicati cu macaraua de pe carosabil.

In imaginile publicate pe internet pot fi vazuti trei elefanti care blocheaza circulatia.

Pe retelele de socializare au aparut imagini in care se observa si evacuarea elefantului decedat.

Cei patru elefanti se afla in grija autoritatilor locale, unde vor ramane pana vor putea fi transportati. Nu se cunoaste cu exactitate unde erau dusi.