Accident cumplit la Moscova. 2 camioane si 2 autoturisme s-au lovit violent, iar in urma impactului o persoana a murit, iar doua sunt la spital - VIDEO

In jurul orei cinci dimineata, la aceasta intersectie din Moscova au fost chemati de urgenta pompierii si politia. Patru vehicule s-au lovit violent. Din primele informatii, unul dintre camioane s-a izbit intr-o masina, care a fost proiectata in al doilea TIR. Inca un autoturism, soferul caruia nu a reusit sa franeze la timp, a fost implicat in accident. Un camion a luat foc, iar flacarile s-au extins si la celelalte vehicule. La un moment dat s-a produs o explozie.

”Nu este nimeni, nici pompierii. Camionul a luat foc. Acuşi va exploda.”

”Incendiul a fost foarte puternic, ne era frică sa ne apropiem. A ars semaforul din apropiere, copacii.”

Flacarile se vedeau de la mare distanta, iar un camion a ars complet. Locul a fost securizat, iar pe strazi s-au format ambuteiaje.

Politia a deschis o ancheta pentru a afla circumstantele in care s-a produs accidentul.