Accident cumplit in Germania. Cel putin 32 de persoane au fost grav ranite: autobuzul in care se aflau s-a ciocnit frontal cu un camion, iar apoi a luat foc - VIDEO

Accident cumplit in Germania. Cel putin 32 de persoane au fost grav ranite si au ajuns la spital. Autobuzul in care se aflau s-a ciocnit frontal cu un camion, iar apoi a luat foc. Nu se stie in ce stare sunt inca 17 pasageri. Politia sustine ca este posibil ca multi sa nu fi reusit sa iasa din autobuzul cuprins de flacari.