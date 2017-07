Accident cumplit pe o sosea din republica rusa Tatarstan. 14 oameni si-au pierdut viata dupa ce autobuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion - VIDEO

Pasagerii au avut la dispozitie cateva minute ca sa iasa din autobuzul cuprins de flacari. La bord se aflau 28 de oameni. Ei s-au ajutat unii pe altii, insa nu toti au reusit sa scape.

”Bine că am stat în spate. Am auzit că cineva a strigat “Ieşiţi”. Am încercat să ies şi m-au tras de mâini. Am văzut că autobuzul arde tot mai tare şi am fugit mai departe, de teama unei explozii.”

14 oameni si-au pierdut viata, iar zece se afla inca la spital. Soferii ambelor vehicule au supravietuit, asa ca urmeaza sa fie interogati de politisti. Potrivit primelor informatii, soferul autobuzului, care efectua o cursa interna, ar fi pierdut controlul volanului si s-a izbit in camion. Ambele vehicule s-au rasturnat, insa autocarul a luat foc si a ars aproape complet.