Accident de autobuz cu 52 de morti, in Kazahstan - VIDEO

Tragedie in Kazahstan. 52 de persoane aflate la bordul unui autocar de ruta au ars de vii, dupa ce vehiculul a luat foc din mers. 5 pasageri au reusit sa iasa la timp si au scapat cu viata. Autocarul a ars in cateva minute, raspandind un nor imens de fum deasupra autostrazii.