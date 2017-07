Accident feroviar in Barcelona, la intrarea in Gara Francia. Sunt 48 de raniti, dintre care 5 in stare grava. VIDEO

Serviciile de urgenta catalane precizeaza ca sunt ranite cel putin 48 de persoane, inclusiv mecanicul de locomotiva. Deocamdata nu este clara cauza accidentului, locomotiva intrand in platforma care separa linia de cale ferata de peron.

“Este un tren regional care venea din localitatea Sant Vicenc de Calders. Nu sunt morti, ”, a declarat o purtatoare de cuvant a Protectiei Civile.

Martorii au declarat ca garnitura nu a franat la intrarea in gara si a lovit tampoanele de la capatul liniei. Imagini publicate pe retelele de socializare arata partea din fata a locomotivei avariata.

Accidentul s-a produs in jurul orei locale 08.00 (09.00, ora Moldovei). Postul de radio Cadena Ser transmite ca, dintre raniti, cinci sunt in stare grava.

In total au fost ranite 48 de persoane. 18 dintre ele necesita spitalizarea, iar 30 se afla in curs de evaluare.

BREAKING: 48 injured including 7 seriously after a train crashed into the podium at Barcelona train station, Spain. pic.twitter.com/OqvzHI8uLd