Accident feroviar in Mexic. Cel putin 5 persoane, printre care si copii, au murit dupa ce un tren marfar a deraiat de pe sine si s-a izbit intr-o casa - VIDEO

Tragedia s-a produs in aceasta dimineata in capitala mexicana, Ciudad de Mexico. Potrivit autoritatilor locale, un tren marfar, care transporta cereale, a zburat la un moment dat de pe sine, in apropierea unei case de locuit, in care s-a si izbit. In urma impactului puternic, cel putin 5 persoane care se aflau in preajma si-au pierdut viata. Victimile au intre 8 si 36 de ani.

O fetita de 12 ani s-a ales cu rani si a fost transportata la spital. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si autospeciale ale salvatorilor pentru a elibera sinele. Autoritatile se tem ca sub daramaturi ar mai putea exista si alte victime. Cauza exacta a producerii accidentului, deocamdata nu se cunoaste.