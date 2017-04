Accident feroviar la Moscova: 50 de persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua trenuri - VIDEO

”Frânele nu funcţionează. Ne pregătim. Mergeţi înainte.”

Accidentul a avut loc in jurul orei 22. Trenul de navetisti a pornit de la o gara feroviara din Moscova si urma sa ajunga in orasul Usovo. La un moment dat insa trenul s-a oprit, s-a stins lumina, iar garnitura a inceput sa dea inapoi. Mecanicul a incercat sa opreasca trenul, insa franele au cedat, iar drept rezultat s-a izbit de un tren de pe ruta Rusia-Belarus, care a stationat. Pasagerii din trenul interurban au filmat momentul impactului.

”Țineţi-vă bine.”

”Am încercat să ajungem cât mai repede în primul vagon. Când am ajuns în el, majoritatea oamenilor se afla acolo. În aproximativ zece secunde s-a produs lovitura, s-a stins lumina şi toţi au căzut. Dacă cineva s-ar fi aflat în ultimul vagon, nu ar fi supravieţuit.”

In urma impactului, patru vagoane au deraiat. In jur de 50 de persoane au fost ranite, majoritatea dintre ele sunt pasagerii trenului care urma sa ajunga in Belarus. 12 raniti au fost spitalizati. La fata locului au fost trimisi peste o suta de salvatori. Dupa accident, circulatia feroviara in zona a fost temporar suspendata. O ancheta a fost deschisa in acest caz, iar autoritatile au anuntat ca cei care au avut de suferit vor primi ajutor financiar.