Accident feroviar la Sidney. Cel putin 16 persoane au fost ranite - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, la aproximativ 65 de kilometri de centrul orasului Sidney. Operatorul feroviar care opera cursa a anuntat ca trenul nu a franat corespunzator si a lovit tampoanele de franare amplasate la capatul liniei, oprindu-se inaintea unui zid din beton. Trenul nu a deraiat, dar mai multe vagoane au fost avariate.

“Eram in parcarea de la Mc Donalds cand am auzit ca vine trenul, dupa care sunetul acestuia era deja prea aproape. M-am gandit ca nu se va opri acolo unde trebuie sa opreasca. Am fugit pentru ca ma temeam ca va veni spre mine.”

In urma impactului, cel putin 16 persoane s-au ales cu diferite traumatisme. La fata locului au fost chemate 17 ambulante si cateva elicoptele pentru a prelua persoanele cu rani mai grave.

Steve VAUGHAN, SEF SALVARE NEW SOUTH WALES: “In mare parte pacientii s-au plans pe dureri la gat, la spate si avem mai multe fracturi la picioare.”

Pacientii cu cele mai grave rani sunt doua femei de 31, respectiv 77 de ani, care au clavicula fracturata, si un barbat in varsta de 21 de ani care a suferit o fractura de femur. Potrivit autoritatilor, trenul cu circula cu aproximativ 60 de kilometri pe ora in momentul impactului. Cauzele exacte ale celor intamplate, urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.