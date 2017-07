Accident grav al unui autocar cu turisti, langa Lima. Cel putin 8 oameni au murit si mai multi copii sunt raniti - FOTO

Cel putin opt oameni si-au pierdut viata si 30 au fost raniti in accidentul unui autocar cu turisti in capitala peruana Lima. Tragedia a avut loc in noaptea de luni spre duminica.

Autobuzul supraetajat a derapat intr-o curba in timp ce se intorcea de pe dealul San Cristobal, una dintre principalele atractii turistice din zona, situata la o altitudine de 400 de metri si de unde se poate vedea panorama capitalei Lima. Vehiculul a cazut intr-o rapa, la circa 10 metri.