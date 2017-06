Accident grav in Franta, din cauza unui baraj rutier instalat de migranti. Soferul unui camion polonez a murit

Soferul unei camionete a murit in noaptea de luni spre marti, intr-un accident provocat de un baraj de migranti pe autostrada A16, in dreptul comunei Guemps, la 15 kilometri distanta de Calais, a anuntat Politia citata de Le Figaro.

Camioneta, inmatriculata in Polonia, a intrat intr-unul dintre cele trei TIR-uri blocate de un baraj construit din trunchiuri de copaci.

Identitatea soferului nu este cunoscuta deocamdata, „tinand cont de starea corpului neinsufletit”, a precizat Politia.

Noua migranti, de nationalitate eritreeana, au fost gasiti intr-unul dintre TIR-urile blocate si au fost arestati.

Tot mai multe baraje sunt construite in Nord-Pas-de-Calais in ultima perioada, semn al intoarcerii in zona a unui numar tot mai mare de migranti care vor sa ajunga in Marea Britanie.

Autoritatile franceze au demolat in luna octombrie Jungla din Calais, o tabara unde se aflau peste 6.000 de migranti.