Accident grav in Haiti. Un barbat a intrat cu autobuzul pe care il conducea intr-un grup de muzicanti care mergeau pe strada - VIDEO

34 de oameni au murit, iar 15 sunt raniti. Presa scrie ca initial, soferul a lovit doua persoane, apoi a incercat sa fuga de la fata locului. In cateva momente, a intrat in plina viteza in grupul de muzicanti.

Medicii si politisti ajunsi la fata locului au acordat primul ajutor ranitilor, iar oamenii legii investigheaza cazul. Accidente similare au avut loc saptamana trecuta in Statele Unite si Germania.