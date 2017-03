Accident grav in sudul Statelor Unite. Un autocar ce transporta varstnici a fost lovit in plin de o locomotiva

Un autocar ce transporta in jur de 50 de batrani a fost lovit in plin de un tren in timp ce traversa calea ferata, in orasul Biloxi din Mississippi. Primul bilant indica trei morti in randul pasagerilor si cateva zeci de raniti.

La fata locului au ajuns numeroase echipe de interventie. Mai multi raniti au fost transportati cu elicopterele la spital. "E o scena oribila, haotica", a declarat seful politiei din Biloxi.