Un autocar romanesc implicat intr-un grav accident pe o autostrada din Ungaria: Trei morti si 10 raniti, dupa o ciocnire in lant, inainte de Vama Nadlac

Un autocar cu numere de Romania a fost implicat într-un grav accident de circulatie care s-a produs miercuri dimineata, îin Ungaria, pe autostrada.





Accidentul s-a produs la aproximativ doi kilometri de granita cu Romania, mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad intervenind la fata locului.

Politia maghiara a anuntat intr-un comunicat ca, deocamdata, sunt confirmate 3 victime.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat pentru Stirile ProTv ca autoritatile romane au trimis ajutoare in Ungaria.

In baza unui acord de colaborare transfrontaliera, autoritatile ungare au solicitat sprijin la Arad, iar ISU a trimis un echipaj SMURD de terapie intensiva, doua echipaje SMURD de prim-ajutor, in timp ce Serviciul Judetean de Ambulanta a trimis patru ambulante.

"Interventia este in curs, noi cum am aflat am trimis echipe de interventie de la Arad si de la Timisoara. Este in drum si poate ca au ajuns deja inspectorul sef de la ISU Arad impreuna cu medicul sef de la UPU Arad, care o sa ne dea mai multe informatii dupa ce ajung acolo. Decizia, unde vor fi duse victimele sau pacientii raniti o sa fie luata de comun acord cu colegii din Ungaria, decizia este a lor, accidentul fiind pe teritoriul lor. Nu suntem inca siguri daca cetatenia celor care au fost in autocarul romanesc este cetatenie romana sau sunt cetateni din alte tari, asta este o informatie la care o sa revenim dupa ce o sa primim informatii complete de la partea maghiara." - a declarat Raed Arafat la Pro TV.

Presa maghiara scrie ca o posibila cauza a acestui accident in lant ar putea fi vizibilitatea extrem de redusa de pe autostrada, provocata de ceata.

Conform News.ro, purtatorul de cuvant la ISU Arad, George Plesca, a declarat ca un autocar inmatriculat in Romania, care circula pe ruta Hamburg - Bucuresti, a fost implicat intr-un accident in lant pe Autostrada Paneuropeana, in Ungaria, la aproximativ doi kilometri de Vama Nadlac II.

In accident au fost implicate mai multe autovehicule, precum camioane, microbuze si autoturisme.