Accident grav pe raul Volga. 11 persoane, printre care o adolescenta de 17 ani, au murit, dupa ce un iaht s-a ciocnit cu o nava de marfa - VIDEO

Potrivit presei ruse, coliziunea s-a produs noaptea trecuta in jurul orei 22 la aproximativ 250 de metri de mal. La bordul iahtului se aflau 16 persoane, care erau in toiul unei petreceri. Capacitatea navei ar fi fost insa cu mult mai mica, sustin autoritatile locale, iar luminile de semnalizare erau inchise in momentul coliziunii.

Impactul a fost atat de puternic, incat iaht-ul a ajuns sub nava in doar cateva secunde, iar cei care au ramas in viata, au reusit sa iasa la suprafata dupa ce au spart geamurile. Toata noaptea, echipele de interventie au cautat persoanele disparute, iar in aceasta dupa-amiaza a fost gasit cel de-al 11-lea cadavru.

Oleg GREBENIUK, SEF SERVICIUL SITUATII EXCEPTIONALE REGIUNEA VOLGOGRAD: "Nava de mici dimensiuni a fost scoasa la suprafata cu ajutorul unei macarale. Cadavrul femeii, la fel a fost scos la mal. Se desfasoara o serie de actiuni pentru a le acorda victimelor ajutor psihologic si medical."

Presa rusa mai scrie ca la carma iaht-ului s-ar fi aflat un fost deputat rus din regiune, judecat anterior pentru huliganism. Oamenii legii au gasit in sangele lui, un grad ridicat de alcoolemie. Pe marginea cazului a fost deschisa o ancheta.