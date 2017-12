Accident groaznic in San Francisco. Un taxator a murit, dupa ce un tir a intrat intr-o statie de taxare, aflata sub un pod - VIDEO

Accident groaznic in San Francisco. Un tir a intrat intr-o statie de taxare pentru o autostrada, aflata sub un pod, omorandu-l pe taxatorul care se afla in cabina. Soferul a fost internat la spital cu traumatisme grave, iar pe numele lui a fost pornita o ancheta. V/O Potrivit politistilor americani, inainte de a se izbi in statia de taxare, vehiculul a lovit mai multe masini care circulau prin zona. Soferul in varsta de 32 de ani, care lucra de mai bine de un deceniu la o firma da transport, va fi cercetat penal pentru omor din imprudenta. Victima este un barbat de 46 de ani, care lucra in calitate de taxator. ACCIDENT DEVASTATOR