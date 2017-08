Martorii spun ca de vina ar fi un incendiu de vegetatie. Drumurile s-au umplut de fum, asa ca soferii nu au mai putut vedea nimic. Accidentul in lant a pornit de la un conducator de camion, care a pierdut controlul volanului si a intrat intr-o masina. In total, au fost implicate 36 de automobile. 2 camioane si 14 vehicule au ars in intregime. 20 de oameni au ajuns la spital.